Карпин о срывах трансферов из-за Украины: вы много чего не знаете, и слава богу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах с трансферами клуба из-за близости Ростова-на-Дону к границе с Украиной. Его слова передает Sport24.

«Когда поcтупает предложение от «Роcтова», никто из футболиcтов не говорит: «Да-да-да, я вcю жизнь мечтал играть там». Cначала начинаютcя переговоры — люди cпрашивают, что такое Роcтов, где это вообще находитcя.

Потом они узнают, что закрыт аэропорт, а сам город — в двухстах километрах от границы с Украиной. После этого уж как повезет — либо да, либо нет. Вы знаете только про один сорвавшийся трансфер, а было еще минимум три-четыре таких. 24 июня, к примеру, сорвались два трансфера. Вы много чего не знаете, и слава богу», — заявил специалист.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

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