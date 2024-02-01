Фигуристка из США: я была удивлена, что к Валиевой не было особого отношения

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, которая вместе с партнером Захари Донохью получила золотую медаль командного турнира Олимпийских игр — 2022 после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой, рассказала, что ее приятно удивило в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). Ее слова приводит Time.

«Я была приятно удивлена, что к ней не было особого отношения только из-за ее возраста, что к ней отнеслись так же, как и к любой другой спортсменке. Я чувствую, что моя вера в систему восстановлена», – заявила она.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что штаб Тутберидзе никогда не использовал допинг.