Стало известно, почему защищавшие Валиеву юристы столкнулись с трудностями

Российская юридическая фирма BGP Litigation, которая представляла интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил, до этого не имела дел в спортивной сфере. Об этом сообщает «Советский спорт».

Издание отмечает, что фирма специализируется на защите бизнеса и не имеет к спортивному праву отношений.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась, в том числе, золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что штаб Тутберидзе никогда не использовал допинг.