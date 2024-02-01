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Булыкин назвал условие, от которого зависит будущее Дзюбы

Экс-игрок Булыкин оценил перспективы форварда Дзюбы в «Локомотиве»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, что будущее российского нападающего Артема Дзюбы в московском «Локомотиве» зависит от самого игрока, а также от стратегии, которую изберет клуб. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Когда я был в «Аяксе», мне было 33 и мне сказали, что ты нам нравишься, подходишь нам, но, к сожалению, нам нужно растить молодых футболистов и продавать их. Поэтому ты будешь сидеть на скамейке, но ты нам помогай и тому подобное. Здесь может быть такая же ситуация, потому что Дзюба хорош в раздевалке, в играх всегда может выйти и помочь», — заявил Булыкин.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте.

Ранее стало известно, что Дзюба не будет готовиться с «Локомотивом» к сезону в начале второго сбора.

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