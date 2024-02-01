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Обвиненный в домогательствах тренер сборной России отстранен от работы

Обвиненного в домогательствах тренера Муякина отстранили от работы в сборной

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава пресс-службы Российской федерации прыжков в воду Сергей Саркисян заявил, что тренер Павел Муякин, которого 19-летняя спортсменка Мария Бруенок обвинила в домогательствах, отстранен от работы с командой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Тренер Павел Муякин на текущий момент не работает в сборной России. По поводу той информации, которая опубликована в Сети идет внутреннее расследование. Федерация в курсе этого инцидента. Мы создали комиссию, которая занимается этим вопросом. Окончательные решения будут приняты по итогам расследования и заседания членов комиссии», — сказал Саркисян.

Спортсменка заявила, что наставник поцеловал ее в губы, а также присылал ей сообщения эротического характера. Она вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина. Он был отстранен от тренерской работы. 30 января Муякин посетил бассейн в Саратове, где тренируются спортсмены, чем побудил Бруенок написать заявление.

Бруенок является призером чемпионата России и членом национальной команды.

Ранее Муякин ответил на обвинения в домогательствах 19-летней спортсменки.

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