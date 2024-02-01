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Рудковская обвинила Тутберидзе в высокомерии из-за Валиевой

Рудковская ответила Тутберидзе на ее слова про дисквалифицированную Валиеву

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Rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала в своем Telegram-канале слова тренера Этери Тутберидзе про дисквалификацию Камилы Валиевой и заявила, что в тренерском штабе должны были взять вину на себя, а не сваливать ее на несовершеннолетнюю спортсменку.

«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка — это буквально «Я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? Ее родителей, которые наверняка все положили на алтарь служения спортивной карьере дочери?» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. После оглашения вердикта суда Тутберидзе, которая тренирует спортсменку с 2018 года, заявила, что ее спортсмены всегда были и будут «чистыми» от допинга.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, отдав золото команде из США, а серебро — японцам.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой.

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