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В WADA объяснили, почему Валиева проиграла в CAS

В WADA заявили, что адвокаты подвели Валиеву на слушаниях в CAS

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что российская фигуристка Камила Валиева получила максимальную дисквалификацию из-за того, что ее адвокаты не смогли доказать попадание запрещенного вещества в ее организм посредством десерта.

«В итоге, история, которая была представлена суду и нам, — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате к концу слушаний команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции», — сказал Ниггли в эфире The Sports Ambassador.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, отдав золото команде из США, а серебро — японцам.

Ранее хореограф Глейхенгауз заявил, что в деле Валиевой есть вина команды Тутберидзе.

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