Моуринью хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

В окружении португальского тренера Жозе Моуринью заявили, что тот готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

«Его амбиции — вернуться в «Манчестер Юнайтед». Он чувствует, что у него остались незавершенные дела после того, как все закончилось в прошлый раз. И он поставил перед собой цель вернуться», — цитирует издание одного из друзей тренера.

16 января итальянская «Рома» объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу.

Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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