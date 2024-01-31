Заслуженный тренер России назвал потенциального чемпиона «Большого шлема» из России

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Андрей Рублев способен выиграть титул победителя турнира серии «Большого шлема», несмотря на десять поражений на стадии четвертьфинала.

По его словам, уровень игры россиянина позволяет на это рассчитывать.

«Теннис — игра двух противников, и здесь уповать на статистику или психологию не стоит. Андрей — игрок топ-уровня, он может быть претендентом на победу любого турнира серии «Большого шлема», просто так сложилось, что стадию 1/4 финала он не может пока пройти. Возможно, что после десяти поражений подряд у него последуют десять побед подряд. Поэтому он вполне способен не только пройти четвертьфинал, но и побороться за титул на «Шлемах». Его спортивное мастерство и характер это позволяют», — заявил Абашкин.

Рублев проиграл десятый четвертьфинал турнира «Большого шлема» из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open. Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Анатолий Абашкин предрек Яннику Синнеру место в элите мирового тенниса.