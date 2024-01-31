Размер текста
А
А
А

Заслуженный тренер России назвал потенциального чемпиона «Большого шлема» из России

Тренер Абашкин заявил, что Рублев может выиграть титул «Большого шлема»

close
100%
ISSEI KATO/REUTERS

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Андрей Рублев способен выиграть титул победителя турнира серии «Большого шлема», несмотря на десять поражений на стадии четвертьфинала.

По его словам, уровень игры россиянина позволяет на это рассчитывать.

«Теннис — игра двух противников, и здесь уповать на статистику или психологию не стоит. Андрей — игрок топ-уровня, он может быть претендентом на победу любого турнира серии «Большого шлема», просто так сложилось, что стадию 1/4 финала он не может пока пройти. Возможно, что после десяти поражений подряд у него последуют десять побед подряд. Поэтому он вполне способен не только пройти четвертьфинал, но и побороться за титул на «Шлемах». Его спортивное мастерство и характер это позволяют», — заявил Абашкин.

Рублев проиграл десятый четвертьфинал турнира «Большого шлема» из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open. Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Анатолий Абашкин предрек Яннику Синнеру место в элите мирового тенниса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами