Путин призвал ОКР и министерство спорта определиться с участием россиян в Играх

Президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами высказал свое отношение к дискриминации российских спортсменов.

«Я понимаю все, что связано с участием или неучастием, дискриминацией наших спортсменов высоких достижений в международных соревнованиях. Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно. Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении», — сказал Путин.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее Путин одним словом описал международные соревнования без участия россиян.