Заслуженный тренер России назвал имя новой звезды мирового тенниса

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что итальянец Янник Синнер благодаря победе в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) добыл место в элите мирового тенниса.

«Несомненно, Янник Синнер — это новая звезда мирового тенниса. Он и до Australian Open уверенно играл с теннисистами из первой десятки мирового рейтинга, а победа на первом турнире серии «Большого шлема» в этом году только добавит ему шансов на повторение этого достижения, но и уверенности в собственных силах, чтобы продолжить сезон на том же уровне. Он очень хорошо играл по юниорам, был в числе лучших на молодежных турнирах, давно известен специалистам в области тенниса, а его поклонники уже давно ждут его восхождения на первую строчку рейтинга АТР», — заявил Абашкин.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее Анатолий Абашкин объяснил победу Янника Синнера в финале Australian Open классом игры.