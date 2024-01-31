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Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой

Тарасова: это мы должны спросить у Тутберидзе, кто защищал Валиеву в суде

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Этери Тутберидзе должна была снять ответственность с Камилы Валиевой по делу о допинге. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде.

Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата. Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка», — сказала Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, отдав золото команде из США, а серебро — японцам.

После решения CAS и ISU Тутберидзе заявила, что ее спортсмены всегда были и будут «чистыми» от допинга. Они вместе работают с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Валиева перестала тренироваться у Тутберидзе.

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