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Роналду и Месси не встретятся на футбольном поле

Роналду не сыграет против Месси в матче «Аль-Насра» и «Интер Майами»

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scanpix.no

Лионель Месси и Криштиану Роналду не сыграют друг против друга в матче «Интер Майами» и «Аль-Насра» соответственно. Об этом сообщает Goal.

Как утверждает издание, Роналду не появится на поле в игре с американским клубом из-за мышечного повреждения. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не будет выпускать его на поле. Сообщалось, что в конце января португалец получил травму икроножной мышцы.

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в товарищеском матче 1 февраля.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее сообщалось, что Бензема может стать одноклубником Роналду.

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