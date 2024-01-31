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Путин одним словом описал международные соревнования без участия россиян

Путин назвал ущербными международные соревнования без россиян

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами высказался о международных соревнованиях в отсутствии российских спортсменов.

«Сегодняшние крупные международные соревнования в рамках олимпийского движения, конечно, становятся ущербными. По некоторым видам спорта без наших спортсменов соревнования становятся неинтересными. Просто наши спортсмены — являются лидерами по многим направлениям. Мы, со своей стороны, будем придерживаться принципов олимпизма», — сказал Путин.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

В некоторых видах спорта россияне выступают в статусе нейтральных спортсменов. В 2023 году отечественные дзюдоисты приняли участие в чемпионате мира, а самбисты — в чемпионате Европы.

Ранее Путин заявил, что международные чиновники извращают идею олимпизма.

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