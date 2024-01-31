Путин: спортивные чиновники должны иметь характер и чистые руки

Президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами заявил, что сейчас в международном спорте не соблюдаются принципы олимпизма.

«Без всяких сомнений, современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена.

Спортивные чиновники должны иметь характер и чистые руки», — сказал Путин.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее посольство РФ обвинило США в попытках не допустить российских спортсменов на соревнования.