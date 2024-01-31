Тутберидзе впервые высказалась о дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих социальных сетях призналась, что дело Камилы Валиевой — это ее боль.

«А я наверное больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны.

К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло», — написала Тутберидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, отдав золото команде из США, а серебро — японцам.

Также россиянку лишили золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

Ранее Зюганов назвал дисквалификацию Валиевой одной из самых позорных в мировом спорте.