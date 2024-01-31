«Это и есть фашистское поведение англосаксов»: Зюганов о дисквалификации Валиевой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов жестко заявил, что у него вызывает вопросы расследование дела о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает ТАСС.

«Это одно из самых позорных решений в мировом спорте. Камила — жемчужина фигурного катания, она создана для этого вида спорта. Я смотрел ее выступления в Пекине, это было просто невероятно. Сам процесс расследования тоже вызывает вопросы. Это и есть фашистское поведение англосаксов», — сказал Зюганов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, отдав золото команде из США, а серебро — японцам.

В личном первенстве россиянка стала четвертой. Это не повлияло на распределение медалей.

Ранее Захарова назвала дисквалификацию фигуристки Валиевой примером политизации спорта.