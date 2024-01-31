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США обвинили в попытках маргинализировать российский спорт

В МИД заявили, что США в открытую пытаются маргинализировать российский спорт

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон даже не маскирует попытки отстранить Россию от международных соревнований. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Захаровой, российские атлеты подняли свой уровень мастерства, когда все остальные «просели».

«Поэтому была принята специальная программа по вытеснению российских спортсменов с мировых площадок, по маргинализации российского спорта и России как спортивной державы, по разрушению мирового спорта для формирования предпосылок, исключительно выгодных для США в этой сфере. Сейчас мы видим, что все это идет без какого-либо камуфляжа или попытки как-то это все замаскировать. Все идет в открытую», — заявила Захарова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Играх-2022.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой Россия опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее в США назвали абсурдом бронзовые медали России на Олимпиаде-2022.

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