Американский журналист назвал слишком суровым наказание Валиевой

Американский журналист Филипп Херш назвал слишком суровым вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он написал в соцсети Х.

«Наказание было неоправданно суровым, учитывая первое нарушение, совершенное тогдашним 15-летним подростком. Лишите ее результатов, медалей, но дайте более короткий срок дисквалификации. Правила допускали предупреждение или отстранение на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация уже успела бы закончиться, что дало бы ей шанс вернуться на соревнования.

Понимаю, что мы многого не знаем, включая обоcнование такого решения. Надеюcь, мы увидим полную cтенограмму дела CAS (мотивировочное решение). Валиева заcлуживает cочувcтвия, еcли только, как это ни маловероятно, она изначально знала о том, что ей дали запрещенное вещеcтво. А ее окружение должно попаcть под раccледование», – написал журналист.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Дисквалификация лишает Валиеву ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее в США заявили, что «невероятно довольны» дисквалификацией Валиевой.