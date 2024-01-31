Экс-звезда «Спартака» высказался о ситуации на Украине

Бывший футболист московского «Спартака» Фернандо в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил надежду на скорое окончание конфликта на Украине.

«Когда я только приехал на Украину, конфликт уже начался. Помню, что один год мы жили в Донецке, а потом переехали в Киев, потому что начались бомбежки Донбасса.

Разумеетcя, у меня еcть знакомые и в одной, и в другой cтране. Периодичеcки общаюcь c ними. Но cудить об этом мне очень cложно — это как еcли бы я попроcил тебя раccказать про политику в Бразилии. Не в моих cилах закончить этот конфликт, но я надеюcь, что он завершитcя как можно cкорее», — заявил бразилец.

Фернандо в 2013 году подписал контракт с «Шахтером», однако через год, как и многие бразильские игроки команды, выразил желание покинуть украинский клуб из-за ситуации в стране. В итоге летом 2015 года он перешел в итальянскую «Сампдорию», а оттуда в «Спартак».

Фернандо выступал за красно-белых в период с 2016 по 2019 год. За это время он провел за команду 98 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

Сейчас он играет за клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ. В текущем сезоне на счету полузащитника 16 матчей во всех турнирах, три гола и одна результативная передача.

Ранее португальский клуб отказался продавать футболистов российским командам.