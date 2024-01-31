В США заявили, что «невероятно довольны» дисквалификацией Валиевой

Комиссия спортсменов сборной США осталась довольна вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«От имени тысяч спортсменов сборной США, выступающих за чистый и безопасный спорт, комиссия спортсменов сборной США невероятно довольна решением Спортивного арбитражного суда. Это долгожданный шаг в правильном направлении для антидопингового движения, но нам предстоит пройти долгий путь. Ни один атлет в мире более не должен терпеть такой тяжелый процесс. Изменения нужны сейчас», — говорится в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Дисквалификация лишает Валиеву ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее Валиеву назвали лучшей спортсменкой в мире.