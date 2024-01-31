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Ветеран ЦСКА: бразильцы «Зенита» почувствовали вкус халявы

Пономарев заявил, что бразильцев «Зенита» теперь будет сложно остановить

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев объяснил, почему у бразильских игроков петербургского «Зенита» появились проблемы с дисциплиной на сборе. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«А чего вы ожидали? Их там десять человек. Бразильцы только вернулись с отпуска и не хотят работать. А на сборах солнце словно дома, после тренировок есть куда сходить. Они общаются на своем языке и, видимо, поняли, что можно особо не напрягаться.

Бразильцы почувствовали вкус халявы, ведь у нас они получают огромные деньги. Их теперь будет сложно остановить — они понимают, что кто-то из них все равно выйдет в стартовом составе, поскольку их там собралась почти целая команда. Не будут же в «Зените» сажать на скамейку сразу всех бразильцев?» — заявил ветеран.

30 января появилась информация, что хавбек петербургского клуба Вендел уже пять раз опоздал на тренировочные занятия, а полузащитник Клаудиньо не хочет тренироваться в полную силу.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. Московское «Динамо» с 32 очками идет на третьем месте.

Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле против столичного «Спартака».

Ранее агент игрока «Зенита» Вендела отреагировал на новость об опозданиях.

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