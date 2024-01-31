Валуев о дисквалификации Валиевой: из России делают пугало

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал четырехгодичную дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой, заявив, что из России делают пугало, передает «Матч ТВ».

«Из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу. В Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг. Но никто не говорит о санкциях и государственной допинговой системе», — сказал Валуев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года, которая прошла в китайском Пекине, после победы сборной России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее юрист заявил, что испытал шок от срока дисквалификации Валиевой.