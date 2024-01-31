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Агент игрока «Зенита» Вендела отреагировал на новость об опозданиях игрока на тренировки

Агент игрока «Зенита» Вендела Рибейро: игрок не опаздывает на тренировки клуба

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Агент полузащитника петербургского «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро опроверг информацию о том, что футболист опаздывает на тренировки, передает «Спорт-Экспресс».

«Все, что написали про Вендела, — большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован», — сказал Рибейро.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Стоит отметить, что перед стартом сезона бразилец уже хотел покинуть «Зенит». Его возвращение в Россию затянулось, он пропустил начало тренировочного сбора.

По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в €22 млн.

Ранее в «Зените» усмотрели перебор бразильцев.

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