В Италии оценили игру Алексея Миранчука

Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино похвалил игру футболиста итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, передают «Известия».

«Своими последними матчами Миранчук доказал, что приносит много пользы «Аталанте». С первого момента появления Миранчука в команде считаю его одним из самых техничных в команде», — сказал Соррентино.

С декабря 2023 года россиянин забил три мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 17 матчей во всех турнирах.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».

В следующем матче Серии А «Аталанта» сыграет с римским «Лацио».

Ранее Миранчук забил второй мяч за «Аталанту» в Серии А в текущем сезоне.