Захарова: Запад делает хуже своим спортсменам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Москва 24» отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Они делают хуже не только нам, а мы как бы должны быть главным адресатом этой политики. Они делают хуже своим спортсменам. Но самое страшное, что они уничтожают в принципе олимпизм как явление», — сказала Захарова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года, которая прошла в китайском Пекине, после победы сборной России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее Валиеву лишили звания чемпионки Европы 2022 года.