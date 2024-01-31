Защитник французского клуба надеется перейти в «Локомотив»

Защитник французского «Страсбура» Жерзино Ньямси заявил о желании перейти в московский «Локомотив», передает «Спорт-Экспресс».

«Этот трансфер потенциальный. Я в Москве, но пока не подписал контракт. Надеюсь, что все случится, но пока я не могу сказать большего. Что знаю о «Локомотиве»? Это большой клуб, который базируется в Москве. У них хорошая инфраструктура и отличная команда», - сказал Ньямси.

В текущем сезоне чемпионата Франции Ньямси провел 13 матчей, не отметившись забитыми мячами.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 38 очков, на второй строчке располагается петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо». Подопечные Марцела Лички смогли набрать 32 балла.

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