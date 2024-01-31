Размер текста
А
А
А

Защитник французского клуба надеется перейти в «Локомотив»

Защитник «Страсбура» Ньямси: надеюсь, трансфер в «Локомотив» случится

close
100%
РИА Новости

Защитник французского «Страсбура» Жерзино Ньямси заявил о желании перейти в московский «Локомотив», передает «Спорт-Экспресс».

«Этот трансфер потенциальный. Я в Москве, но пока не подписал контракт. Надеюсь, что все случится, но пока я не могу сказать большего. Что знаю о «Локомотиве»? Это большой клуб, который базируется в Москве. У них хорошая инфраструктура и отличная команда», - сказал Ньямси.

В текущем сезоне чемпионата Франции Ньямси провел 13 матчей, не отметившись забитыми мячами.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 38 очков, на второй строчке располагается петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо». Подопечные Марцела Лички смогли набрать 32 балла.

Ранее российский футболист перешел в европейский клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами