Американский фигурист Чен о дисквалификации Валиевой: здесь никто не победил

Американский фигурист Нейтан Чен назвал дисквалификацию россиянки Камилы Валиевой победой чистого спорта, передает CNN.

«Конечно, это решение — победа чистого спорта. Однако тот факт, что это все вообще случилось — здесь никто не победил. Без чистого спорта нет порядочности нашего спорта», — сказал Чен.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года, которая прошла в китайском Пекине, после победы сборной России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее Валиевой написали более 100 тысяч комментариев на первый пост после дисквалификации.