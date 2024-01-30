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Федерация фигурного катания России выступила с заявлением по делу Валиевой

В ФФККР заявили, что уверены в чистоте и честности своих спортсменов

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Александр Вильф/РИА Новости

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не согласились с решениями Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой и Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении России золотых медалей командного турнира на Играх-2022. Текст заявления приводится на сайте организации.

«ФФККР категоричеcки не cоглаcна c cанкцией CAS о четырехлетней диcквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищенным лицом, была фактичеcки приравнена к взроcлому cпортcмену, а также решением ISU о лишении роccийcких cпортcменов золотых медалей Олимпиады в Пекине.

На данный момент ФФККР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение», — говорится в сообщении.

В ФФККР подчеркнули, что интересы фигуристов остаются важнейшим приоритетом федерации. «Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности», — добавили в федерации.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады в Пекине после победы России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее Роднина объяснила лишение России золота командного турнира ОИ-2022.

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