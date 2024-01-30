Хави дал совет следующему тренеру «Барселоны»

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави заявил, что не мог наслаждаться работой в каталонской команде. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«Мой совет новому тренеру «Барсы», кто бы это ни был, — не поддавайтесь никакому влиянию. Я ошибался, когда думал, что тренировать этот клуб — это лишь выигрывать и показывать красивый футбол. Хоть мы и достигли некоторого прогресса, все равно нынешний сезон явно не тот, которого мы ожидали. Мой вам совет — пытайтесь наслаждаться своей работой, хотя это практически нереально», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги «Барса» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. На 10 очков больше у лидера чемпионата, мадридского «Реала». На второй строчке расположилась «Жирона» (52).

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

Ранее Хави признался, что с начала сезона думал об уходе из «Барселоны».