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Валиеву назвали одной из самых талантливых фигуристок

Фигурист Энберт: всегда буду рад видеть Валиеву на льду

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Серебряный призер Олимпиады — 2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о перспективах Камилы Валиевой возобновить карьеру после завершения срока дисквалификации. В комментарии «Газете.Ru» он воздержался от прогнозов, заметив, что это должно быть решение самой спортсменки.

«Мне сложно судить, что будет дальше, как она настроена, к чему готова, а к чему — нет. Думаю, нам надо дождаться каких-то слов Камилы о ее планах. Я буду рад видеть ее на льду всегда, потому что это действительно одна из самых талантливых фигуристок, которых я знаю, у нее невероятно красивое катание, которое, конечно, хочется видеть», — подчеркнул Энберт.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее фигуристка Гербольдт назвала странным решение присудить России бронзу ОИ.

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