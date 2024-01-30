Хави назвал настоящую причину ухода из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что с начала сезона думал покинуть каталонский клуб. Его слова приводит Marca.

«Я давно принял это решение. Это чувство было еще с начала сезона. У меня такое чувство, что, что бы ты ни делал, это не ценится. Дело не в том, чтобы выдержать давление. Мы пришли в один из самых сложных моментов. Не думаю, что наша работа когда-нибудь будет оценена по достоинству», — заявил тренер.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги «Барса» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. На 10 очков больше у лидера чемпионата, мадридского «Реала». На второй строчке расположилась «Жирона» (52).

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

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