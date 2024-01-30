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В Канаде не согласились с решением отдать России бронзу Олимпиады

В Канаде рассмотрят варианты обжалования решения по присуждению России бронзы ОИ

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Aleksandra Szmigel/Reuters

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разочарована решением Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Skate Canada категоричеcки не cоглаcна c позицией ISU по этому поводу и раccмотрит вcе варианты обжалования этого решения», — говоритcя в cообщении.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады в Пекине после победы России в командном турнире.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Канадские фигуристы заняли четвертое место. Международный союз конькобежцев после удаления результатов Валиевой не пересчитал командные очки для тех фигуристок, который шли за ней. В противном случае сборная Канады была бы в медалях.

Ранее в Канаде заявили, что российские фигуристы не заслужили медаль Игр-2022.

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