ОКР выступил с заявлением после лишения России золота командного турнира ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) в своем официальном Telegram-канале заявил, что обжалует решение Международного союза конькобежцев (ISU), который лишил россиян золота командного турнира по фигурному катанию Игр в Пекине.

«Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», — сказано в заявлении.

30 января 2024 года ISU отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 из-за того, что днем ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года.

После перераспределения мест золото досталось фигуристам из США. Представители Японии получили серебряные награды. Сборной России ISU присудил бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что сборная США поднимется в медальном зачете ОИ в Пекине.