«Сколько это будет продолжаться у нас в стране?»: Тарасова о защитниках Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова задалась вопросом, почему защитники Камилы Валиевой ничего не сделали в суде. Ее слова передает «Чемпионат».

«То, что сборная России лишится олимпийского золота, было понятно еще вчера. Непонятно, кто защищал нас, Валиеву. Кто защищал ее? Интересны фамилия, имя, отчество человека или нескольких людей. Почему они ничего не сделали? Сколько это будет продолжаться у нас в стране?» — сказала Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее крови было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Результаты спортсменки за этот период были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022, участником которого была Валиева. Также она приняла участие в личном первенстве, но там не смогла завоевать медали.

Также у фигуристки отобрали золото чемпионата Европы 2022 года.

Ранее в Кремле выразили несогласие с решениями CAS и ISU по делу Валиевой.