Размер текста
А
А
А

«Сколько это будет продолжаться у нас в стране?»: Тарасова о защитниках Валиевой

Тарасова раскритиковала сторону защиты Валиевой

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова задалась вопросом, почему защитники Камилы Валиевой ничего не сделали в суде. Ее слова передает «Чемпионат».

«То, что сборная России лишится олимпийского золота, было понятно еще вчера. Непонятно, кто защищал нас, Валиеву. Кто защищал ее? Интересны фамилия, имя, отчество человека или нескольких людей. Почему они ничего не сделали? Сколько это будет продолжаться у нас в стране?» — сказала Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее крови было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Результаты спортсменки за этот период были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022, участником которого была Валиева. Также она приняла участие в личном первенстве, но там не смогла завоевать медали.

Также у фигуристки отобрали золото чемпионата Европы 2022 года.

Ранее в Кремле выразили несогласие с решениями CAS и ISU по делу Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами