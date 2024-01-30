Валиеву лишили звания чемпионки Европы 2022 года

Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы 2022 года в женском одиночном катании после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее лишили золота турнира. Об этом ISU сообщил на своем официальном сайте.

ISU аннулировал результаты Камилы Валиевой на чемпионате Европы 2022 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января признал россиянку виновной в употреблении допинга. Ее дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Таким образом ISU присудил победу на чемпионате Европы 2022 года другой россиянке — Анне Щербаковой, которая заняла второе место. Теперь серебро достанется Александре Трусовой. Представительница Бельгии Луна Хендрикс, ставшая четвертой, получит бронзовую медаль.

Стоит отметить, что после обнаружения запрещенного вещества Валиева также лишилась золота чемпионата России.

Ранее ISU лишил Россию золота командного турнира Олимпийских игр 2022 года.