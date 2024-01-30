Аршавин выбрал между Головиным и Миранчуком

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин сравнил российских полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука. Его слова передает «Матч ТВ».

«По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений. Леша — это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес. Он хорошо чувствует мяч, куда он задумывает, туда мяч приходит. Но он и Головин по статусу разные футболисты», — сказал Аршавин.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. В текущем сезоне россиянин провел 17 матчей, забив пять мячей и сделав три результативные передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Российский полузащитник по ходу сезона испытывал проблемы с получением игрового времени. Однако в последних играх улучшил свою результативность и стал чаще появляться на поле.

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