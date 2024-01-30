Гашека сравнили с неадекватным бомжом с вокзала

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что своими громкими высказываниями Доминик Гашек пытается привлечь к себе внимание. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«У Гашека уже хроническое психическое обострение, человек совершенно неадекватен. На вокзалах бывает много неадекватных людей, бомжей, которые постоянно тебя донимают, спрашивают, что‑то высказывают по поводу твоей внешности. Вот и Гашек такой, у него не все в порядке.

Мне по‑человечески жалко его. Он на куче дерьма хочет выглядеть еще дерьмовее, чем кто‑либо», — сказал Плющев.

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов в России. Также он последовательно высказывается против участия российских хоккеистов в международных соревнованиях с момента начала специальной военной операции. Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО.

Ранее Гашек объяснил, почему не вернул заработанные в России деньги.