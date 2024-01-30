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В МОК порадовались завершению дела о допинге фигуристки Валиевой

МОК поприветствовал решение CAS по делу о допинге фигуристки Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) сожалеет, что призерам командного турнира в Пекине ради получения медалей пришлось ждать два года из-за дела фигуристки Валиевой. Слова представителя организации цитирует РИА Новости.

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS внесло ясность в это дело и участники командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали.

МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения медалей», — сказали в МОК.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. В личном первенстве Валиева стала четвертой. Российскую команду могут лишить золотой медали командного турнира после вердикта CAS, если Международный союз конькобежцев (ISU) примет такое решение на заседании 7 февраля 2024 года.

Ранее Валиева отреагировала на вердикт CAS мощным видео.

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