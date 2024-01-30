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Две фразы Медведева попали в топ лучших цитат Australian Open

Цитаты теннисистов Рублева и Медведева вошли в список лучших на Australian Open

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Wang Shen/Global Look Press

Три цитаты российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева попали в топ лучших по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Их приводит пресс-служба турнира.

«Я хочу, чтобы они отыграли семь часов, тай-брейк 30-28 в пятом сете, а потом, может быть, посмотрим, не устали ли они в воскресенье», — Медведев — о выборе соперника между Джоковичем и Синнером.

«Наверное, проиграть в финале лучше, чем проиграть до него», — Медведев — о поражении от Синнера в решающем матче.

«Лучше не находиться в моей голове в это время. Это похоже на фильм ужасов», — Рублев — о своем мыслительном процессе во время пятисетового матча с Алексом де Минором.

Медведев проиграл в финале турнира Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Рублев покинул турнир на стадии четвертьфинала. Примечательно, что теннисист потерпел поражение также от Синнера, их матч закончился в трех сетах — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Ранее Медведев опубликовал пост о поражении на Australian Open.

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