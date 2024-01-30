ОКР заявил, что российскому спорту была объявлена война

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением после решения о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что на беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) рассчитывать не приходилось.

«Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день десятилетия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», — указано в заявлении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в Госдуме дело Валиевой назвали спецоперацией против России.