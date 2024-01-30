Экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб переплатил за форварда из чемпионата Нидерландов

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал за петербургский «Зенит» и «Краснодар», заявил, что красно-белые переплатили за своего новичка — нападающего Коста-Рики Манфреда Угальде, который перешел из нидерландского «Твенте». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«15 миллионов — это, конечно, переплата. Это многовато. Учитывая, что мы еще не участвуем сейчас в еврокубках, то это огромная сумма. Просто тут мы получаем игрока за большую сумму, но об игроке мы мало знаем. Ладно, если бы он был лучшим бомбардиром в чемпионате. Пока мы знаем только то, что он быстрый», — заявил Деменко.

Соглашение с костариканским футболистом заключено на 4,5 года. Игрок будет выступать под девятым номером. «Спартак» заплатил за игрока €13 млн + €2 млн бонусов.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 38 очков. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее «Спартаку» посоветовали забыть о чемпионстве в РПЛ.