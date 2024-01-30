Посольство России в США обвинило Америку в намерении сорвать турниры в РФ

Посольство России в США назвало русофобным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и отметило, что в Америке нагнетается в местных журналистских и спортивных кругах атмосфера злорадства. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором. Параллельно — сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая «Игры будущего», Спортивные Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы», — указано в заявлении посольства.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в Госдуме дело Валиевой назвали спецоперацией против России.