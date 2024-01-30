В Госдуме дело Валиевой назвали спецоперацией против России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что не верит в то, что результаты допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой обнародовали во время Олимпийских игр тоже случайно. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Это можно было сделать раньше, и тогда Камилу бы не включили в состав российской сборной на командные выступления. Но они дождались, когда Валиева откатала в составе команды, и только после этого объявили о допинг-пробе. Я считаю, что это все было задумано изначально. Такая спецоперация против России», — заявила Журова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в CAS разъяснили условия подачи апелляции по делу Валиевой.