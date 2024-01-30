Костомаров о дисквалификации Валиевой: медали никто не заберет, у нас их и не было

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что не знает, почему Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на такой большой срок — четыре года. Его слова приводит РИА Новости.

«Камила уже не маленькая. Она столкнулась с этой историей на Олимпиаде в Пекине, так что сломать ее трудно. Не знаю, почему такой большой срок дали. Решение принимали не мы. Что касается медалей, у нас реально их нет и не было, поэтому ничего не заберут. Уверен, что их просто не дадут», — заявил Костомаров.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в CAS разъяснили условия подачи апелляции по делу Валиевой.