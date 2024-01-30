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В CAS разъяснили условия подачи апелляции по делу Валиевой

CAS: апелляцию по делу Валиевой можно подать в течение 30 дней

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Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил условия подачи апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Комментарии организации приводит «Спорт-Экспресс».

«Стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям, таким как нарушение процессуальных прав или публичного порядка Швейцарии», — сообщили в пресс-службе CAS.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в четырехлетней дисквалификации Валиевой обвинили президента США Джо Байдена.

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