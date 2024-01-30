В CAS разъяснили условия подачи апелляции по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил условия подачи апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Комментарии организации приводит «Спорт-Экспресс».

«Стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям, таким как нарушение процессуальных прав или публичного порядка Швейцарии», — сообщили в пресс-службе CAS.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в четырехлетней дисквалификации Валиевой обвинили президента США Джо Байдена.