Гашек объяснил, почему не вернул заработанные в России деньги

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что в 2010 году его никто не предупреждал об опасности игры в России. Его слова передает CNN Prima News.

«Да, я играл в КХЛ в сезоне-2010/2011, когда считал Россию достаточно демократическим государством. Тогда ни один политик, чиновник или кто-либо еще не предупреждал меня об опасности или неприемлемости игры в России.

Почему я не вернул деньги, заработанные в России? Я заслужил их своей работой, клуб мне ничего не должен, и я тоже. Я лично от них ничего не требую за то, что ситуация в России изменилась», — сказал Гашек.

В сезоне-2010/2011 Гашек выступал за московский «Спартак». После ухода из клуба он завершил профессиональную карьеру игрока.

Перед переездом в Россию Гашек отвечал на слухи о переходе в команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Наши специалисты считают эту лигу сильнейшей в Европе, и это, видимо, действительно так», — отметил вратарь.

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов на турнирах в России.

Ранее Путин пошутил над хоккеистом СКА Никишиным.