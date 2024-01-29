Размер текста
А
А
А

«Сколько?»: Путин пошутил над капитаном хоккейного СКА

Путин пошутил над хоккеистом СКА Никишиным

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

28 января президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс »СКА Арена» в Санкт-Петербурге и пообщались с хоккеистами. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе этой встречи капитан СКА Александр Никишин обратился к Владимиру Путину: «Владимир Владимирович, есть большой вопрос». На это Путин в шутку ответил: «Сколько?», имея в виду денежную помощь, что развеселило всех участников встречи.

Новая арена в Санкт-Петербурге будет вмещать 21 500 болельщиков, желающих увидеть хоккейный матч.

После 56 матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА, набрав 77 очков, делит первое место с московским «Динамо». На одно очко меньше у идущего третьим ярославского «Локомотива».

СКА обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2024. 29 января петербуржцы в рамках регулярного чемпионата примут «Локомотив».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее Путин сравнил хоккейную «СКА-Арену» с дворцом.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами