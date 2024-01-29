Тарасова призналась, что страшно переживает за Валиеву

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова рассказала о своих переживаний из-за разбирательств по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которое рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Страшно переживаю за Камилу, надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну. Этого я хочу больше всего», — заявила Тарасова.

На следующий день после того, как сборная России вместе с Валиевой одержала победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Награждение было отложено, из-за расследования медали за турнир так и не были вручены.

Спортивный арбитражный суд провел выездное заседание, по итогам которого разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Первые слушания по делу Валиевой в CAS состоялись в сентябре, а потом — в ноябре. Решение должно быть объявлено 29 января.

Ранее итальянская фигуристка пожалела Валиеву из-за скандала с допингом.