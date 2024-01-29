Чемпион Игр уверен, что Валиеву не лишат золота Олимпиады

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не станет отбирать у российской фигуристки Камилы Валиевой золото Олимпийских игр — 2022, которое она завоевала вместе со сборной России в командном турнире. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Лично я думаю, что вряд ли у Валиевой отберут звание олимпийской чемпионки. Да, какое‑то наказание, наверное, будет, но до крайностей они не дойдут. Потому что если они отберут звание олимпийской чемпионки, то это уже будет точкой невозврата. С этими людьми, если они пойдут на такую крайнюю меру, тогда уже действительно не о чем будет разговаривать», — заявил он.

На следующий день после того, как сборная России вместе с Валиевой одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Награждение было отложено, из-за расследования медали за турнир так и не были вручены.

Спортивный арбитражный суд провел выездное заседание, по итогам которого разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Первые слушания по делу Валиевой в CAS состоялись в сентябре, а потом — в ноябре. Решение должно быть объявлено 29 января.

Ранее итальянская фигуристка пожалела Валиеву из-за скандала с допингом.